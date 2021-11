Uncem: "Grazie ai volontari e a tutto il sistema di protezione civile”

"Nella Giornata della Protezione Civile del 5 novembre, nell'anniversario del tragico alluvione del Tanaro del 1994, voglio ringraziare, insieme con tutti i Sindaci, i Volontari e le Volontarie impegnate nei nostri Comuni montani. Sono una presenza decisiva, un pezzo centrale del Sistema di Protezione Civile.

Il Piemonte è una Regione che ha sempre fatto moltissimo e la Protezione Civile ha avuto un punto di svolta proprio nella tragedia di Alba e dei territori in quel 5 novembre. Come in altri gravissimi eventi, siamo ripartiti e abbiamo capito che la macchina dello Stato si muove anche grazie alla Protezione Civile. Che sono pure i Sindaci. Con i volontari, le forze dell'ordine, i Vigili del Fuoco, scienziati e centri di ricerca.

Tutti fanno parte del sistema di Protezione civile sancito dal Codice nazionale del 2019. Sta a noi attuarlo, alla Regione Piemonte in primis, anche ad esempio individuando gli ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali i Comuni lavorano insieme in prima battuta componendo piani integrati sovracomunali per la prevenzione e la risposta alle emergenze".

Lo afferma Roberto Colombero, Presidente Uncem Piemonte.