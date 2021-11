Il miglior servizio VPN nel 2021

Una VPN è progettata per rendere l'uso di Internet più sicuro, più privato e più conveniente, e lo fa creando una connessione sicura tra te e il sito o il servizio a cui vuoi accedere. Tutto il traffico tra te e il sito o il servizio è criptato, quindi non è significativo per nessun altro.

Per fare questo, le migliori VPN prendono il tuo traffico internet e lo reindirizzano attraverso i loro server - invece di andare come segue:

Il tuo dispositivo -> Il sito web

E di nuovo indietro in questo modo:

Il sito web -> Il tuo dispositivo

Va in questo modo:

Il tuo dispositivo -> Server VPN sicuri -> Il sito web

E di nuovo indietro in questo modo:

Il sito web -> Server VPN sicuri -> Il tuo dispositivo

Questo non solo migliora la sicurezza - anche se questa è la ragione principale per farlo - ma nasconde anche dove ti trovi. Il tuo computer, smartphone, tablet o console di gioco potrebbe essere in un posto, ma potresti connetterti da un'altra posizione per quanto riguarda il sito web.

Ciò significa che le VPN possono anche proteggere la tua privacy e aggirare il "geo-blocking", ovvero quando un sito utilizza le informazioni sulla tua posizione per decidere se ti permetterà di vedere o ascoltare qualcosa.

Perché ho bisogno di una VPN?

Ci sono molte ragioni per cui potresti aver bisogno di una VPN. Uno dei più importanti è la sicurezza dei dati, soprattutto quando sei in viaggio. Quante volte ti sei collegato a un hotspot Wi-Fi in un luogo pubblico, come un terminal degli autobus, una stazione ferroviaria, un caffè o un aeroporto? Gli hotspot Wi-Fi non sono particolarmente sicuri, ma con una VPN, puoi essere sicuro che nessuno stia origliando quando fai le tue operazioni bancarie online o mandi al capo i tuoi piani top-secret per il dominio del mondo.

Una VPN ti protegge dai fake hotspot, che sono hotspot Wi-Fi dall'aspetto convincente progettati per rubare i dati e le informazioni personali delle persone. Anche se ti connetti, i tuoi dati non possono essere intercettati.

Le VPN possono anche proteggere la tua privacy mascherando la tua posizione. Per alcuni di noi, questo significa che impedisce agli onnipresenti tracker di seguirci su internet, e ci permette di superare il geo-blocking quando viaggiamo - utile se vuoi recuperare quel cofanetto ma non sei nello stesso paese del tuo abbonamento. Ma per altri, è un salvavita perché evita la censura e il monitoraggio governativo delle comunicazioni. Una VPN rende molto più difficile identificare una fonte di caricamento o quali siti web una persona possa aver visitato.

Dovrei pagare per una VPN?

Alcune aziende ora offrono un servizio essenziale che non ti costerà assolutamente nulla. Quindi, i servizi VPN gratuiti sono buoni come le loro controparti a pagamento?

In breve, no. Come ti aspetteresti, ci sono delle fregature, e di solito iniziano con un limite massimo di dati. Il piano gratuito di TunnelBear VPN ti limita a 500MB al mese, per esempio.

Anche i prodotti gratuiti hanno tipicamente delle restrizioni d'uso. La maggior parte delle aziende non vuole che tu assorba tutta la loro larghezza di banda con i torrent, quindi ZPN è tipico nel bloccare il P2P. Poi ci sono le pubblicità e i limiti di sessione e la generale mancanza di accordi sul livello di servizio: gratis significa che non viene fornito con alcuna garanzia implicita.

I piani gratuiti vanno bene per esigenze semplici, quindi - magari proteggendo il traffico dell'hotspot wireless del tuo portatile durante un viaggio occasionale - ma se stai cercando qualcosa di più avanzato, è meglio un prodotto commerciale.

Qual è la migliore VPN per il 2021?

In questo momento, ExpressVPN è in cima alla nostra lista delle migliori VPN. Le ragioni sono molte, ma in breve, è perché offre connessioni server affidabili e veloci; è piena di intelligenze di sicurezza; è una gioia da usare sia su desktop, mobile o altri dispositivi; ha una comprovata esperienza nello sbloccare siti web bloccati e servizi di streaming, e nel caso improbabile che tu incontri delle difficoltà, ha un fantastico supporto clienti umano disponibile 24/7.

Potete provarlo per 30 giorni senza rischi, grazie alla sua garanzia di rimborso assolutamente senza cavilli. E quando ti iscrivi a un piano annuale ora, c'è anche un anno intero di backup cloud sicuro e illimitato - per gentile concessione di Backblaze.