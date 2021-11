Ance Vco all’assemblea nazionale dei costruttori edili

C’era anche ANCE VCO all’assemblea pubblica 2021 dell’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, svoltasi a Roma lo scorso 28 ottobre. Mauro Piras, Vice Presidente ANCE VCO, ha rappresentato il territorio del Verbano Cusio Ossola nel confronto con gli imprenditori del settore provenienti da tutta Italia. L’Associazione si pone come una garanzia per i costruttori della nostra provincia. Il suo obiettivo è quello di raccogliere le istanze, i problemi e le richieste degli imprenditori edili del territorio al fine di far emergere ogni necessità nel confronto con i maggiori esponenti del mondo politico ed economico. Sono stati numerosi i temi sollevati durante l’Assemblea organizzata nelle sale dell’Auditorium Conciliazione di Roma. In primis, è emersa l’esigenza di un Codice più snello. Negli anni, infatti, si è assistito ad una stratificazione delle norme e dei decreti, la quale ha creato solamente confusione ed incertezza.

Si è poi discusso di uno dei grandi problemi che in questo momento sta affliggendo il settore: “stiamo parlando del rincaro dei prezzi sulle materie prime – ha spiegato Mauro Piras - inutile dire che i costruttori sono la categoria più colpita, il rincaro dei prezzi sta soffocando il mercato. Per fare un solo esempio, dal 1° novembre 2021 il prezzo del laterizio è aumentato del 40%. Ovviamente si tratta di un problema che non permette una piena e reale ripresa delle nostre aziende, che invece hanno la necessità di crescere. A questa criticità, si affianca anche un’altra problematica: la mancanza di lavoratori, che si manifesta soprattutto nel Verbano Cusio Ossola. Il nostro territorio risente del problema più di altre zone d’Italia perché siamo svantaggiati dalla forte concorrenza svizzera. Reperire la manodopera rappresenta la criticità più importante delle nostre aziende edili’’.

Durante l’assemblea non è mancato un confronto sulla proliferazione incontrollata di aziende che si improvvisano edili, senza che vi siano verifiche ed in totale assenza di norme di sicurezza. ‘’Ne va della credibilità di tutte le nostre aziende sane che si trovano ad affrontare giornalmente tutte le complesse situazioni – ha spiegato Rino Porini, Presidente ANCE VCO - questo problema emerge ancor più chiaramente con l’avvento dei Bonus. Il numero crescente di lavori, infatti, attira imprenditori raffazzonati che, gestendo in maniera scorretta i proventi statali, eludono l’applicazione del contratto edile. Inoltre, non assicurano certezze ai committenti, che invece vanno maggiormente sensibilizzati nella scelta di un’impresa che operi secondo le regole contrattuali, retributive, di sicurezza, di etica e di correttezza. ANCE VCO continuerà a monitorare la situazione e si impegnerà ad informare tempestivamente i propri associati su questo tema e su tutte le altre questioni che riguardano direttamente gli imprenditori edili del Verbano Cusio Ossola’’.