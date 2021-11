Le offerte di lavoro della settimana nel Vco

Di seguito le offerte di lavoro del CpI del Vco della settimana (valide fino all'22 novembre 2021). Il Centro per l’Impiego comunica che è possibile candidarsi solo se in possesso dei requisiti richiesti nell’annuncio. Invita pertanto gli utenti ad aggiornare sempre il proprio curriculum vitae. In mancanza di questi presupposti la candidatura verrà scartata.



Società metalmeccanica di Domodossola cerca due disegnatori AutoCAD, età 18/29, anche senza esperienza ma in grado di usare Autocad e disponibili alla formazione.

Casa di riposo di Ameno (NO) cerca sei operatori socio-sanitari, indispensabile qualifica professionale, autonomia nel raggiungimento del luogo di lavoro, assunzione diretta a tempo determinato.

Albergo di Stresa cerca personale per la prossima stagione: Chef, Capo partita, camerieri sala/bar, camerieri ai piani, receptionist. Contratto stagionale.

Albergo località San Domenico di Varzo cerca addetti alla sorveglianza di minori, inizio previsto dicembre 2021, lavoro anche nei festivi, conoscenza di almeno la lingua inglese, possibilità di alloggio.

Ristorante zona Verbania Fondotoce cerca Responsabili di negozio, aiuto cuochi e camerieri, massima disponibilità e affidabilità, lavoro anche nei week end.

Società di Pompe funebri zona Omegna cerca operatori necrofori, attitudine al tipo di lavoro, automuniti, contratto a chiamata, possibili trasferte.

Garage di Domodossola cerca due meccanici di autoveicoli con esperienza pregressa, in possesso di pat. B.

Ditta edile che si occupa di coperture e impermeabilizzazioni cerca 1 operaio edile, buona volontà e disponibilità ad imparare un mestiere. Preferibile età 18/29 per apprendistato.

Ditta di Verbania cerca 1 giovane in età di apprendistato per imparare il lavoro di aiuto idraulico, richiesta buona volontà e attitudine ai lavori manuali. Tirocinio di inserimento full time.

Azienda metalmeccanica di Gravellona Toce cerca 1 pulitore/lucidatore di articoli in acciaio inox, tempo determinato full time.

Società che si occupa di revisione di veicoli a motore cerca un revisore con attestato di abilitazione, sede Domodossola.

Società di servizi cerca 4 operatori call center, attività di prenotazione di esami diagnostici e customer care, richiesto Diploma, uso pc, buona dialettica, in possesso di patente B, zona Piedimulera. Tirocinio di tre mesi e poi contratto a chiamata.

Ditta artigiana zona Cusio cerca lattonieri/idraulici, uno con esperienza e 1 in età di apprendistato disponibile alla formazione, automuniti.

Ditta che opera nel settore edile cerca 1 falegname anche con poca esperienza e 1 impiegato/a contabile part-time.

Ditta edile di Verbania cerca 1 autista di camion con patente C+CQC e 1 muratore con esperienza, disponibilità immediata.

Cooperativa cerca in ambito sanitario 1 infermiere professionale, sede di lavoro Ghiffa.

Ristorante di Crevoladossola cerca 1 cuoco/aiuto cuoco, lavoro dal mercoledì a domenica, pranzo e cena, automuniti.

Azienda metalmeccanica di Casale Corte Cerro cerca 1 attrezzista meccanico, gradita formazione meccanica ed età per apprendistato, contratto da definire in base a età ed esperienza.

Bar di Casale Corte Cerro cerca barista, gradita esperienza, disponibilità immediata.

Negozio di vendita articoli da giardino e giocattoli, zona Verbania, cerca 1 giovane in età di apprendistato con patente B, si richiede buona manualità e volontà per imparare attività di vendita al banco, carico/scarico, montaggio/smontaggio, consegne.

Ditta edile con sede zona Seppiana, cerca un muratore qualificato automunito. No perditempo.

Bar tabaccheria di Domodossola cerca giovane in età di apprendistato da inserire come barista, lavoro su turni diurni anche nei festivi, attitudine al contatto diretto con i clienti, autonomia negli spostamenti, no perditempo.

Azienda del settore lapideo zona Crodo cerca 1 operaio da inserire in affiancamento al personale qualificato, lavoro polivalente con più funzioni, lavoro faticoso, richiesta buona volontà ad imparare ed autonomia negli spostamenti, tempo determinato full time.

Industria tessile di confezionamento con sede a Verbania cerca operai/e con discreta esperienza nel cucito e nello stiro, tempo determinato full time.

Studio tecnico di Villadossola cerca geometri/architetti/ingegneri per attività di progettazione, progettazione energetica, pratiche edilizie, ottimo uso PC e programmi specifici, contratto da definire in base a età ed esperienza.

Ditta di impianti elettrici cerca 1 giovane in età di apprendistato con qualifica o Diploma da inserire come elettricista, automuniti. Zona Brovello Carpugnino.

Ditta che opera in ambito edile cerca 5 operai: manovale/muratore, elettricista, idraulico, imbianchino, posatore di cartongesso, richiesta esperienza, automuniti, trasferte giornaliere in ambito provinciale. Tempo determinato full time.

Ditta metalmeccanica cerca 1 montatore meccanico e 1 operaio fresatore, formazione meccanica, lettura del disegno tecnico, esperienza pregressa, possibilità di inserimento a tempo indeterminato.

Industria siderurgica dell’Ossola cerca 1 manutentore meccanico di macchine industriali, Diploma meccanico/meccatronico, esperienza consolidata, conoscenza Autocad, Outlook e Office di base, approccio innovativo digitale, mensa aziendale. Possibilità di inserimento stabile.

Ditta edile di Cannobio cerca due operai con esperienza, automuniti, cantieri nel Verbano e in Val Cannobina. Tempo determinato full time.

Società che si occupa di autoriparazioni, cambio gomme, elettrauto cerca 1 meccanico riparatore con esperienza.

Ditta artigiana di Gravellona cerca 1 idraulico installatore con esperienza, richiesta pat.B e disponibilità immediata. Tempo determinato full time.

Società che opera nel settore Ricerca e Sviluppo di nuove tecnologie cerca 1 tecnico di laboratorio con laurea in Ingegneria meccanica/meccatronica o aerospaziale, ottima conoscenza del pacchetto Office, meglio se residente nel Verbano, contratto a tempo determinato full time.

Ditta che vende materiale edile a Trontano cerca un magazziniere consegnatario, deve avere la pat. C+CQC, preferibile esperienza pregressa e conoscenza del tipo di merci in vendita.

Industria metalmeccanica di Verbania Fondotoce cerca 1 giovane in età di apprendistato con Diploma in meccanica o elettronica per fare i test idraulici su macchine, buona volontà e voglia di imparare, autonomi negli spostamenti.

Azienda che si occupa dello smaltimento di rifiuti cerca 1 autista magazziniere con pat.C, buona volontà, serietà e dinamismo, buone opportunità di crescita e inserimento, richiesta urgente.

Azienda metalmeccanica cerca due operai per carpenteria metallica medio-pesante, conoscenza base del disegno tecnico e della saldatura, disponibili alla formazione, in possesso di pat.B Contratto a tempo determinato per iniziare.