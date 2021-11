Grido d'allarme in Svizzera: c'è penuria di informatici

La Svizzera per il proprio sviluppo punta molto sulla digitalizzazione ma l’ 'ICT-Formazione professionale' lancia un grido d'allarme: entro il 2028 in Svizzera mancheranno 36'000 esperti informatici.

Il direttore dell’Istituto Serge Frech, dice che “non sarà una situazione risolvibile in breve tempo. Se non si troveranno soluzioni rapide la qualità e la velocità della trasformazione digitale peggioreranno e andranno in sofferenza tutti i settori dall'economia al settore amministrativo fino a coinvolgere anche l’Esercito”.



Il capo dell’esercito, Thomas Süssli ha posto l'accento “sulla gara, già in atto, fra le varie imprese per ingaggiare i migliori soggetti, gara che porta ad offrire paghe e condizioni di lavoro migliori”.