Magari abbiamo già rottamato la nostra auto in passato, ma trovandoci di nuovo di fronte a questo problema stiamo cercando delle informazioni riguardo alla rottamazione e ecobonus. Tantissime persone sono appassionata di auto usate, per cui magari tengono la macchina per quattro o cinque anni per poi rottamarla, questo perché riescono a vederne i vantaggi. Altre persone ancora, invece, potrebbero non conoscere assolutamente l’iter da seguire per portare a demolire la propria macchina, oppure essere all’oscuro del fatto che in tema di rottamazione le opzioni possono essere più di una.

La prima è quella di rivolgersi ad un centro per la demolizione, che si tratta poi di una ditta specializzata che ha ricevuto gli adeguati permessi dagli organi governativi per operare nell’ambito dello smaltimento dei veicoli dismessi.

È naturale che una persona non possa rottamare da sola la propria auto, perché si tratta di un procedimento complesso, ci vogliono determinati strumenti, competenze e soprattutto si tratta di un lavoro piuttosto organico, effettuato da molti professionisti. Il centro per la demolizione può essere particolarmente utile anche per quanto riguarda la parte pratica e burocratica da assolvere. Infatti c’è bisogno di raccogliere dei documenti specifici e per quanto riguarda l’utente questi documenti sono il libretto di circolazione dell’auto, i documenti di identità e il codice fiscale.

Qualora l’automobile fosse di un defunto, sarebbe necessario anche l’atto sostitutivo che designa l’erede oltreché il certificato di proprietà dell’auto. Se invece non siamo più in possesso del libretto di circolazione, cosa che può succedere se abbiamo tenuto per tanti anni l’automobile in garage ferma senza utilizzarla, sarà necessario portare con sé la denuncia di smarrimento.

Ma se, questa volta, avessimo un interesse nell’acquisto di un’auto nuova ci sono degli incentivi che possono rendere il nostro veicolo da rottamare una risorsa preziosa? Ovvero: possiamo monetizzare il nostro rottame?

Effettivamente, quando dobbiamo demolire un’automobile, la seconda opzione che ci si presenta è quella di rivolgerci ad un concessionario. Questo non tanto perché il concessionario poi si occupi effettivamente della demolizione, dal momento che il lavoro di un concessionario è quello di vendere auto ma, grazie al sapiente lavoro di chi è deputato a legiferare, il concessionario stesso ha le autorizzazioni per ritirare l’usato da rottamare dei suoi clienti.

Effettua, nella pratica, un lavoro di intermediario tra l’utente e le aziende che procederanno direttamente allo smaltimento dei materiali dell’automobile. Se vogliamo usufruire di incentivi statali allora l’opzione da scegliere è quella di far ritirare la nostra auto direttamente dal concessionario, perché acquistandone successivamente una che ha delle caratteristiche specifiche (volte all’abbassare le emissioni inquinanti in primo luogo) potremmo avere un forte sconto.

Questa manovra finanziaria è destinata soprattutto a tutti coloro che possiedono un’auto usata che abbia più di 10 anni di immatricolazione alle spalle, in modo da effettuare un ricambio generazionale di tecnologie.

Oltre che, ovviamente, stimolare la produzione del mercato dell’auto e l’attività commerciale delle concessionarie che periodicamente potrebbero subire dei periodi di forti crisi delle vendite. Questi incentivi sono anche di diverse migliaia di euro, si tratta di una vera e propria ipervalutazione dell’usato dalla rottamare.