In Promozione spicca il derby Vogogna-Juventus Domo

C’è Vogogna-Juventus Domo nel programma della domenica di Promozione. Granata in risalita, bianco verdi in netta difficoltà. Le squadre hanno iniziato negativamente il campionato con i granata che hanno perso il loro tecnico Morellini, sostituito da Gervasoni, i biancoverdi che confermano la fiducia a Castelnuovo ma pagano dazio per una squadra troppo giovane a altamente sfortunata in tema di infortuni.

Così il Vogogna arriva al derby con 0 punti, la Juve Domo con 13 punti, ma reduci da due vittorie e un pari.

Trasferta insidiosa per il Piedimulera a Bellinzago, ex capolista scesa al 4° posto con 18 punti. I gialloblù di Bonan sono a 16 punti e dopo aver vinto con Sizzano e Cossato, masticano ancora amaro per il pari subito in extremis domenica contro l’Omegna. I novaresi del Bulè hanno invece raccolto un solo punto nelle ultime 3 partite e in settimana hanno cambiato allenatore.