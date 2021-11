Può anche capitare che un certo punto magari ci chiamano in un'altra città diversa dalla nostra perché la nostra azienda dove lavoriamo ha tante sedi in Italia e all'estero e hanno bisogno di noi tanto che magari ci alzano anche lo stipendio o ci cambiano le mansioni.

Insomma possono sempre succedere cose belle nella vita

Beh se anche sono belle però può venire anche un po' di ansia e paura perché comunque il cambiamento spaventa sempre perché sappiamo quello che stiamo lasciando ma non sappiamo quello che andiamo a trovare e soprattutto sappiamo di lasciare delle persone a noi care magari la nostra famiglia, i nostri amici e un po' di preoccupazione ci sta .

Però per evitare di sentire troppo la preoccupazione dovremmo preoccuparci più delle questioni pratiche perché quando ci si deve trasferire velocemente soltanto le cose da organizzare e come trovare un'altra casa organizzare il trasloco e soprattutto magari chiamare una ditta che si occupa di sgomberi per appartamenti così da svuotare il nostro appartamento in modo che poi riusciamo are affittarlo tranquillamente anche a persone che hanno dei mobili loro e che vogliono portare giustamente nella loro nuova casa

Per questo motivo non dobbiamo perderci in chiacchiere in lamentele o stare troppo preoccupati perché alla fine potrebbero succedere anche tantissime cose belle nella nuova città che manco ci immaginiamo

Le promesse si mantengono

Certo quando queste cose sono fatte di fretta, un po' di inquietudine c'è perché non sappiamo bene come organizzare tutte le varie cose.

Per questo motivo dovremo stabilire una gerarchia di cose da fare e che la prima cosa fosse cercare come dicevano sopra una ditta che si occupa di sgomberi per appartamenti almeno ci togliamo questo pensiero

O meglio dovremmo contestualmente mettere un annuncio per affittare la nostra casa attuale e contestualmente chiamare quella ditta così saremo pronti nel caso poi troviamo subito dei nuovi inquilini

Anzi se quando vengono a vedere casa nostra noi li informiamo che già abbiamo contattato una ditta che si occupa di sgomberi per appartamenti loro senza erano già più tranquilli.

Infatti purtroppo non sono pochi casi di quelle persone che vanno a vedere una casa e gli inquilini attuali prima fanno delle promesse e cioè che svuoteranno presto l'appartamento e poi quelle promesse rimangono vane.

Nessuno vuole correre il rischio di entrare in una nuova casa e non poter mettere i propri mobili o ad esempio non avere una cantina vuota perchè ci sono ancora dei vestiti vecchi e delle cianfrusaglie.

Anzi ancora meglio sarebbe trovare una ditta che si occupa di sgomberi per appartamenti ma prima chiedere se per caso offrono anche un servizio di sgombero cantine almeno quella la svuotiamo velocemente e tranquillizziamo chi dovrebbe venire.

Siccome abbiamo poco tempo dobbiamo essere anche abili nella ricerca della ditta in questione per quindi parlare con più responsabili di varie imprese e farci fare subito vari preventivi dopo magari che sono venuti a fare un sopralluogo così da rendersi conto con i loro occhi