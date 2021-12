La libreria La Pagina festeggia i 40 anni

Festeggia i 40 anni di vita la libreria La Pagina di Villadossola. E lo fa con un calendario di foto della città e della valle Antrona, a conferma del legame tra la libreria e il territorio. ‘La Pagina’ nasce nel 1982 quando Renato Ponta, per anni dipendente della ‘Pietro Maria Ceretti’ decide di mettersi in proprio aprendo la libreria in via Sempione, dove una volta c’era il negozio Montecchi. Libri, giornali e cartolerie, prima di diventare anche una casa editrice che ha sfornato in questi anni molti libri legati all’Ossola, ai suoi scrittori e ai suoi personaggi. L'ultimo quello sui 75 anni della Virtus Villa.

In questi anni la libreria ha cambiato sede, approdando sul lato opposto di via Sempione, ma soprattutto ha allargato i suoi orizzonti letterari. Ma ha mutato anche la sua ragione sociale perchè a Renato Ponta si sono affiancati il siglio Samuele e Lara Fasoletti.

Ora, ad un passo dai suoi 40 anni, La Pagina festeggia con un calendario con le foto di Mario Pasqualini ma anche ripercorrendo i libri pubblicati negli anni.