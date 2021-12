Domenica 'ricca' per Vogogna e Piedimulera

Ferma al palo la Juventus Domo la giornata di Promozione si conferma ricca per Vogogna e Piedimulera. Le due ossolane vincono entrambe meritatamente e consolidano la loro posizione di classifica.

Partita senza storia a Piedimulera, con i ragazzi di Bonan che non rischiano quasi mai contro il Santhià. Il 4 a 2 porta la firma di Viscomi e di Gallini che sigla una tripletta che non lascia scapo agli ospiti. E’ la sesta vittoria in campionato peri gialloblù che sono ora nella parte alta della metà classifica ma soprattutto vantano il 5° miglior attacco del girone con 22 gol fatti.

Il Vogogna fa tris a Vigliano. E non era facile. Il terzo successo di fila è sintomo di buona salute ma soprattutto è la conferma che in casa vogognese nessuno si era demoralizzato per l’avvio negativo di campionato. Il gol di Jurita firma la vittoria a Vigliano (1-0) ma soprattutto permette al Vogogna di agganciare il Valduggia. Mentre Santhià, Sizzano e Chiavazzese sono lì a un passo.