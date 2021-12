Le offerte di lavoro della settimana in Svizzera

Il Centro per l'Impiego della provincia informa che agenzie di lavoro del Canton Vallese selezionano operai edili per la stagione 2022.

Gli utenti interessati alle offerte di lavoro in Svizzera potranno “autocandidarsi” inviando il proprio CV all’indirizzo eures.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it , per ulteriori informazioni consultare il sito www.lavorovco.it

