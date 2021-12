Il Comitato Borgo della Cultura scrive al sindaco per segnalare risse e schiamazzi

Tutte le altre istituzioni ed organi che l'Amministrazione ritiene necessaria.

Al tal proposito riteniamo un segnale doveroso e molto importante verso i cittadini/residenti del centro e non solo, la costituzione di questo Tavolo di Lavoro tra tutte quelle forze sane che agiscono per il bene e la tutela della città, al fine di trovare soluzioni efficaci a breve e medio periodo, su di un problema che ormai vede moltissimi cittadini/residenti coinvolti, i quali, negli ultimi anni non sentendosi tutelati, ascoltati e non vedendo efficaci soluzioni per la risoluzione determinata del persistente serio, grave, problema, perdono inevitabilmente e progressivamente fiducia nelle istituzioni e di chi deve occuparsi di tali problematiche.

Giustappunto questo importante segnale civile/sociale/istituzionale servirà a tutelare e a ridar fiducia ai cittadini/residenti i quali da troppo tempo chiedono ed attendono soluzioni in merito.

Il Comitato dei Cittadini del Borgo della Cultura dalla sua nascita è sempre pronto e disponibile a collaborare e far parte del Tavolo di lavoro per trovare insieme ed istituire soluzioni concrete e definitive.

Siamo consapevoli che le soluzioni non siano semplici, ma occorre intervenire tempestivamente in piena collaborazione con tutte le istituzioni, altrettanto coscienti che la questione dell'ordine pubblico, che ci risulta sia gestito dalle forze dell'ordine negli episodi gravi in maniera egregia è solo uno dei tasselli fondamentali, ma evidentemente, visto il degenero della situazione dovrà essere approfondito nel dettaglio per sopperire e risolvere la mera gravità persistente.

In conclusione, visti i notevoli interventi di consolidamento ed abbellimento già eseguiti ed in corso d’opera della nostra bellissima Città, riteniamo altresì, importante prioritario essenziale la necessità di far crescere contestualmente il senso di responsabilità di tutti a salvaguardia del completamento e della piena efficacia del progetto, Città di Domodossola- Città di accoglienza – Turismo- Cultura -Eeventi Intrattenimento sano e civile con tutte le sue bellezze viva e vivibile conseguentemente il ritorno delle applicazioni delle normali regole di buon senso civico e rispetto delle persone e delle cose.