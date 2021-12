Anche nel Vco aumenta il massimale degli assistiti dei medici di famiglia

A partire dal 20 dicembre 2021, in attuazione del decreto regionale, il numero degli assistiti verrà incrementato fino a 1800 pazienti per quei medici di base che hanno aderito, volontariamente, all'aumento del massimale.

Asl Vco informa che solo i soggetti che al momento sono rimasti senza medico di famiglia, potranno recarsi presso gli sportelli del Distretto dell’ASL VCO per la scelta. L’assegnazione del medico, come da indicazioni regionali, sarà per 6 mesi rinnovabili.

Non è previsto, precisa Asl, alcun aumento del massimale per i medici che operano nell’ambito territoriale comprendente i Comuni di Beura Cardezza, Bognanco, Domodossola e Trontano in quanto non vi è carenza assistenziale.

Qui di seguito gli orari delle sedi del Distretto presenti sul territorio:

Omegna

Lunedì e mercoledì dalle ore 8.30 – alle ore 12.30

Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.45 alle ore 15.45

Verbania

Mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 – alle ore 12.30

Lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.45 alle ore 15.45

Domodossola

Martedì e venerdì dalle ore 8.30 – alle ore 12.30