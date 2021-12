Contro lo Sparta un Vogogna rinvigorito da 3 vittorie di fila

In Promozione il Vogogna accoglie lo Sparta per cercare di collezionare la quarta vittoria di fila. I bianco verdi stanno vivendo un buon momento dopo un avvio tribolato. Ora la truppa di Castelnuovo sta realizzando la possibilità di raggiungere la zona play out. In fondo alla classifica a lungo la squadra sta guadagnando sia un fiducia che in punti. In queste ore però si lavora per eliminare il ghiaccio formatosi sul terreno del "Bonomini" e consentire il regolare svolgimento della partita.

In casa giocherà anche la Juventus Domo, che arriva da un lungo stop: prima la positività di alcuni giocatori e poi lo stop al campionato per neve. Saltato l’incontro a Novara i granata ricevono il Briga che naviga in buona posizione di classifica.

In trasferta gioca il Piedimulera che va a casa della Chiavazzese, formazione che staziona nella parte bassa della classifica, una squadra che in casa non ha mai vinto ma collezionato 3 pari e 3 sconfitte. I gialloblu scendono in campo a Biella nell'anticipo di stasera, alle 18.

La classifica: Cossato 27, Briga, Omegna 26; Dormelletto, Arona 23; Bianzè, Bellinzago 22; Piedimulera 20; Sparta Novara 17; Juventus Domo, Vigliano 16; Santhià 11; Chiavazzese, Sizzano 10; Vogogna, Valduggia 9.