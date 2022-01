Sono davvero poche le persone che leggeranno questo articolo senza mai aver avuto l'idea di andare a visitare un negozio di cucine e anche molto più di uno per rinnovare la cucina a casa loro perché quando cambiamo la cucina regaliamo un volto nuovo alla casa o un altro caso in questione potrebbe essere che si è scelto una casa non arredata per risparmiare. Quindi abbiamo bisogno poi di arredarla in base ai nostri gusti naturalmente in base al nostro budget

La prima cosa da fare se abbiamo questo progetto in testa è andiamo in un negozio di cucina dobbiamo almeno capire se vogliamo optare per una cucina su misura oppure fare come la maggioranza delle persone che operano per una cucina moderna componibile.

Poi è chiaro che da questo punto di vista potremmo non essere sicuri la nostra scelta e dovremmo farci spiegare dagli esperti in questione le differenze tra le due e tutti i pro e tutti i contro

Infatti è chiaro che sceglie una cucina su misura sceglierà un pezzo unico costruito da artigiani e da falegnami, quindi in modalità appunti artigianali e che dovrà essere chiaramente confermato in base alla struttura della casa dove si va a vivere

Mentre che vuole scegliere una cucina moderna avrà un qualcosa di più industriale però diciamo molto meno caro e molto più pronto all'uso

La cucina è la stanza più importante della casa

Se volessimo fare una sintesi rispetto a queste opzioni potremmo dire che chi opta per una cucina su misura prima di tutto ha un bel po' di soldi da investire e su questo non ci siamo dubbi perché tra l'altro non avrebbe senso puntare su una cucina su misura e volere può risparmiare rischiando poi di averne una su misura, ma che non è bella

Altra cosa da dire è che chi punta su una cucina su misura ha molto tempo da investire e quindi parliamo di dei casi di quelle persone che magari stanno comprando casa nuova però ne prenderanno possesso dopo vari mesi e quindi hanno tutto il tempo per prendere le misure e per ordinare una nuova cucina appunto ad hoc.

E quindi diciamo che chi fa queste scelte investe tanto sulla cucina e se ne piglia i pro e i contro.

Mentre chi opta per la cucina componibile ha sicuramente altre priorità sia per quanto riguarda la questione economica perché avrà bisogno di risparmiare e parliamo di quei casi magari di quella persona che punto sta andando ad arredare completamente la casa e ha un budget a disposizione che deve dividere tra tutte le stanze

O a dirle In sintesi non si può permettere di investire tutto solamente nella cucina.

E poi soprattutto a delle tempistiche diverse quindi pensiamo a quelle persone come dicevamo anche nel primo caso hanno comprato casa che non è arredata, però ci devono entrare presto e hanno bisogno gli esperti nel settore che li guidano verso una cucina componibile che abbia dei tempi di consegna più accettabili.