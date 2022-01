Decidere di organizzare un pranzo di compleanno per noi o magari per qualche persona a noi vicina, o non essere un qualcosa da poco e vabbè potremmo decidere di fare tutto in autonomia e fare una sorpresa alla persona in questione, che magari quel giorno lavora e all'improvviso si ritrova tutti gli amici e familiari che gli avranno organizzato un bel pranzetto In poche parole.

Però potremmo anche decidere di fare un qualcosa un po' più in grande, e parlare con quei professionisti che magari si occupano non solo di organizzare le feste di compleanno ma anche matrimoni, battesimi, cresime feste di laurea e appunto fare un qualcosa di più specifico come può essere un pranzo.

Naturalmente a prescindere dalla cosa specifica che stiamo facendo, è sempre bene organizzare il tutto tenendo presente tutti i dettagli ,non solo per soddisfare la persona che stiamo festeggiando ma anche giustamente tutti gli altri invitati.

Ad esempio quello che potremmo fare è andare a parlare con varie aziende del settore e invitarli nella location dove vogliamo organizzare il pranzo, ad esempio nella casa di un familiare della persona festeggiata che magari ha tanto spazio anche fuori con un bel giardino, così da capire le pietanze da cucinare in base al numero degli invitati e alle loro esigenze.

A questo punto poi la prima cosa da decidere, sarà se fare un pranzo buffet in piedi, in modo che ognuno si serva da sé, oppure se invece propendere per un pranzo al tavolo, nel quale però dobbiamo tenere presente che dovremmo includere anche il servizio dei camerieri professionisti che ci servono e quindi è chiaro che quello alzerà un po' il costo del servizio stesso.

Quando si organizza un pranzo di compleanno bisogna scegliere un menù che vada bene un po' a tutti

Come dicevamo nel titolo è molto importante quando poi si pensa al pranzo di compleanno cercare di organizzare e di proporre delle pietanze che possono andare bene un po' a tutti e questa non è una cosa assolutamente facile.

Non solo bisognerà propendere per un'altra qualità del cibo e quello dipenderà anche dalla ditta che scegliamo e dalle recensioni che ha e se è famosa.per avere cibo di qualità, ma poi magari ci converrebbe fare un po' di assaggi delle pietanze che abbiamo deciso di proporre così da farci avere un'idea.

Per scegliere un menù che vada bene a tutti dobbiamo fare mente locale e pensare se per caso tra le persone che abbiamo invitato, ci sono delle persone che ad esempio hanno delle sensibilità particolari come dieta e non possono mangiare carne o non vogliono mangiarla va e quindi sono vegani o anche persone che hanno delle intolleranze particolari, come ad esempio la celiachia.

Diciamo che se prendiamo in considerazione tutti questi aspetti e ci muoviamo con un po' di anticipo, e cerchiamo anche l 'azienda che fa al caso nostro avendo in mente con chiarezza il budget che abbiamo a disposizione potremmo organizzare un pranzo di alto livello