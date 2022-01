Alcuni ornavassesi non usano i sacchi giusti per l'indifferenziata

Sacchi non conformi per i rifiuti indifferenziati utilizzati da alcuni ornavassesi. È quanto segnalano gli addetti alla raccolta ecologica all'amministrazione: qualche cittadino sta infatti usando i sacchi neri per l'indifferenziata al posto dei sacchi bianchi obbligatori e distribuiti dal Comune.

Un comportamento, avvisa l'amministrazione, che da domani non sarà più tollerato e che comporterà delle sanzioni da parte della polizia locale. Chi non avesse ancora ritirato i sacchi bianchi può contattare il numero 0323.838351 e accordarsi per il ritiro. Ricordiamo che Ornavasso è uno dei Comuni ossolani tra i più virtuosi nel conferimento dei rifiuti e nel 2020 ha raggiunto oltre l'84% di raccolta differenziata.