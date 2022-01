Covid e giovani, Grimaldi (LuV): "Vaccini scuola per scuola"

"Devono aumentare gli Open Day e gli hot spot dedicati per i giovanissimi e, se non basta, dobbiamo pensare - in accordo con l’Ufficio scolastico regionale e i presidi - a una campagna vaccinale scuola per scuola. Il blocco dell’accesso libero per la prima dose, i problemi che molti riscontrano nella prenotazione sul portale e la presenza di un solo hub con orario limitatissimo (via Gorizia) dedicato alle vaccinazioni degli under 12 stanno penalizzando proprio i più giovani". A dichiararlo è il Capogruppo di Liberi Uguali Verdi, Marco Grimaldi.