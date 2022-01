Vaccini nelle scuole. Cirio: "Siamo pronti, se i presidi ci fanno entrare" VIDEO

"Siamo stati disponibili come Regione fin dal primo giorno a fare i vaccini nelle scuole, abbiamo avuto obiezioni più dal mondo della scuola che da quello sanitario". Così Alberto Cirio, governatore del Piemonte, in occasione della visita all'hub vaccinale del Valentino in compagnia del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, parlando dell'ipotesi di aprire gli hub vaccinali nelle scuole.