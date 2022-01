Vogogna investirà 50mila euro per sistemare le strade di campagna comunali. L'amministrazione ha approvato a fine anno lo studio di fattibilità tecnico esecutivo per la manutenzione delle strade sterrate del territorio comunale e anche per intervenire sugli asfalti di alcune strade cittadine. La giunta Stefanetta ha già dato mandato all’ufficio tecnico comunale di procedere alle pratiche per predisporre e appaltare il primo lotto di lavori.