Nuova guida per le aree protette dell’Ossola: Pierleonardo Zaccheo è il nuovo presidente

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha firmato il decreto di nomina del presidente e dei componenti del Consiglio dell’Ente di gestione delle aree protette dell’Ossola.

Il presidente è Pierleonardo Zaccheo ed i componenti sono Lisanna Cuccini, Maurizio Manoni e Filippo Pirazzi, mentre il rappresentante delle associazioni agricole sarà nominato con un successivo decreto non appena da esse designato.

Nel ringraziare gli assessori ai Parchi Paolo Bongioanni e alla Tutela delle aree protette Marco Gallo per il supporto fornito, il presidente Cirio augura buon lavoro a tutti i nominati “che dovranno impegnarsi per la tutela di beni preziosi per l’ambiente del Piemonte e governarli non solamente in chiave naturalistica ma anche di turismo sostenibile”.

“Ringrazio il presidente Cirio e gli assessori Gallo e Bongioanni per la nomina. Lavorerò in coordinamento con la Regione Piemonte, facendo seguito alle indicazioni che verranno avanzate. Conosco bene il valore dei parchi, sia turistico e sia culturale e legato alla salvaguardia dell’ambiente, e credo fortemente nella loro importanza”, afferma Zaccheo, sindaco di Trontano(VB) per quattro legislature, presidente della Comunità montana per tre legislature, presidente del Parco Nazionale Valgrande dal 2010 al 2015, presidente e fondatore del GAL Azione Ossola.

Gli incarichi decorrono dal 4 luglio 2025, data della firma dei decreti, e proseguono fino alla scadenza dell’attuale legislatura.