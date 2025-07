Il Meis-Olgia conquista il V Memorial Bonzani al torneo delle frazioni di Re FOTO

Nel pomeriggio di domenica 29 giugno si è svolto al campo sportivo “G. Valsesia” di Re il tradizionale torneo delle frazioni V memorial Fabrizio Bonzani, con ottima cornice di pubblico nonostante il caldo afoso. Quadrangolare con girone all’italiana a seguire le finali con primo posto del Meis/Olgia che ha battuto per 4 a 0 il Folsogno aggiudicandosi definitivamente il trofeo dedicato a Fabrizio (biennale non consecutivo). Nella finalina il Dissimo ha avuto la meglio sul Re per 3 a 1. Per quanto riguarda i premi individuali: giocatore più giovane in memoria di Matteo Bergamaschi: Francesco Bonzani del Folsogno, giocatore più esperto offerto dal comitato alpe Alpino: Alessandro Cappini del Re, capocannoniere in ricordo di Davide Balassi: Kevin Senestraro del Folsogno con 4 reti, miglior portiere in ricordo di Maikol Iaria: Mario Roncari del Re, miglior giocatore in ricordo di Andrea Coloschi: Daniel Vizzino del Meis/Olgia. Il presidente dell’Asd Re Mauro Locatelli desidera ringraziare le squadre che si sono affrontate all’insegna del fair play, le attività commerciali e le famiglie degli amici prematuramente scomparsi per il sostegno dimostrato.