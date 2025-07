“Sotto Attacco”: Enrico Borghi presenta il suo libro al Parlamento Europeo di Bruxelles

Il Parlamento europeo a Bruxelles e’ stato teatro della presentazione del libro del senatore ossolano Enrico Borghi, “Sotto Attacco”, avvenuto giovedì 3 luglio nella capitale belga. All’incontro sono intervenuti la vicepresidente del Parlamento Europeo ed europarlamentare del Pd, Pina Picierno, e l’Europarlamentare e segretario del Partito Democratico Europeo, Sandro Gozi, coordinati dal corrispondente de “La Repubblica “ Claudio Tito. Numerosi interventi da parte di giornalisti e stakeholder durante l’incontro, che ha consentito di mettere a fuoco come sia l’Europa la strada per la soluzione delle questioni complesse tracciate nel libro.

“La via d’uscita si chiama Europa -ha osservato Borghi- ma non questa Europa degli arzigogoli e della burocrazia quanto invece l’Europa del sogno, quella voluta dai padri. Quando esisteva il Muro di Berlino, essi sognavano la sua caduta in nome della libertà. E così abbiamo avuto la fine dei confini, il mercato unico, gli studi universitari europei, i diritti e la tutela dell’ambiente. Abbiamo avuto il più lungo periodo di pace europeo della storia . Oggi l’Europa deve fare un passo avanti, e i temi della sicurezza e della difesa possono essere quelli su cui si costruisce una nuova architettura istituzionale europea in grado di dare una risposta davanti all’attacco delle autocrazie russe e cinesi e della tecnofinanza statunitense”. Concetti condivisi dagli intervenuti. La vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno ha osservato: "Ora dobbiamo fare tutti i conti con questa realtà, dobbiamo decidere se essere dentro un risiko in cui giocano gli altri, o essere un continente libero e forte. Ora in un momento in cui siamo sotto attacco - ha aggiunto - non basta reagire alle emergenze, bisogna fare delle scelte che hanno un costo non solo economico ma anche politico. Fare la difesa europea vuol dire difendere la pace, assumendosi le responsabilità di dire quello che deve essere l'Europa".

“Le democrazie occidentali sono sotto attacco -ha sottolineato l’on. Sandro Gozi- da parte di forze e potenze che stanno tentando di impadronirsi dell'ordine mondiale: hanno strategie che vogliono fare crollare quello che rimane di quest'ordine e stanno penetrando nelle nostre democrazie. Sono temi su cui dobbiamo costruire un vero scudo democratico, ma dobbiamo fare di più". "E' necessario fare passi avanti sulla sicurezza se vogliamo evitare logiche imperiali. Sotto attacco vuol dire essere a rischio di essere sottomessi, ma noi dobbiamo cercare di evitarlo".