Provincia, Lana: "Sto meglio, sono pronto a tornare". Ma c'è l'incognita 'maggioranza'

“Giovedì rientrerò alla guida della Provincia” ad annunciarlo è lo stesso Alessandro Lana. “Sto meglio, ho avuto rassicurazioni in merito alla mia salute dopo un cosnulto specialistico e ora sono pronto ad andare avanti con tranquillità” spiega Lana.

“Tra qualche giorno il presidente tornerà operativo” a confermarlo era stato in mattinata anche il segretario della Provincia Giuseppe Testa. Dopo il comunicato nel quale annunciava di doversi prendere del tempo per la sua salute Alessandro Lana tornerà quindi a guidare l'ente nel quale è stato eletto alla fine di dicembre. Sono stati giorni di polemiche e tensioni, ma soprattutto di voci incontrollate su presunte dimissioni annunciate ai suoi e anche alla minoranza già prima del consiglio di insediamento del 29 dicembre. Dimissioni di cui lo stesso Lana ha parlato nel suo comunicato dei giorni scorsi. Ora il problema è rientrato e giovedì tornerà in sella alla presidenza. Ma Lana avrà certamente un problema non di poco conto da affrontare: con che maggioranza governerà? Sembra certo che i consiglieri domesi Simone Racco e Chiara Pagani, che avevano restituito le deleghe non appoggeranno la maggioranza con la quale sono stati eletti. E quindi dove trovare i numeri per governare? “Sto facendo degli incontri per capire al meglio cosa accadrà” spiega Lana “e a giorni quando avrò il quadro chiaro comunicherò le nostre decisioni”. Voci danno praticamente per fatto l'accordo con un membro della minoranza che alle scorse elezioni di dicembre ha appoggiato Marco Stefanetta.

"Non ho certo paura di non avere i numeri, voglio proprio vedere se si avrà il coraggio di non votare il bilancio dell'ente al prossimo consiglio" commenta sicuro Lana.

Insomma una situazione ingarbugliata che quasi si rispecchia nelle vicende nazionali che ormai siamo abituati a vedere da anni. Il presidente Lana ha bisogno di una 'stampella', perchè se i due consiglieri domesi passeranno in minoranza andrebbero ad aggiungersi ai 4 consiglieri di Progetto Vco, mettendo in scacco ogni decisione votata in consiglio, dove Lana potrebbe contare solo, oltre che sul suo voto, su quello dei 4 consiglieri rimasti al suo fianco...

La 'caccia' al consigliere che garantisca la maggioranza è partita e secondo voci di palazzo, sembra già aver trovato terreno fertile.

Dalla minoranza di Progetto Vco bocche cucite, ma è certo che una fuga in avanti di uno dei consiglieri potrebbe creare qualche malumore e qualche problema anche al di fuori dell'ente provinciale.