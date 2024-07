Scoprire la "Valle dei Pittori" in bicicletta

Domenica 14 luglio 2024, FIAB VCO invita tutti gli appassionati di ciclismo e di cultura a partecipare all'ottava edizione della gita in bicicletta nella "Valle dei Pittori". Questo evento offre un'opportunità di scoprire il ricco patrimonio storico, architettonico, culturale e naturalistico della valle, attraverso un percorso che toccherà le località di Druogno, Orcesco, Malesco e Santa Maria Maggiore.

Il programma della giornata prevede visite guidate al Mulin dul Tacc, curate dall'Ecomuseo di Malesco, alla Casa del Profumo e alla Scuola di Belle Arti Rossetti-Valentini, grazie al Comune di Santa Maria Maggiore, e alla frazione di Orcesco. Non mancherà l'occasione di degustare i famosi Runditt, che hanno ottenuto il marchio De.C.O. dal Comune di Malesco nel 2017. Il percorso è stato studiato per essere accessibile a tutti, con tratti facili e a ritmo lento, principalmente su piste ciclabili e brevi tratti di pista sterrata. La partecipazione all'evento è gratuita, ma per esigenze organizzative è richiesta la prenotazione.

Grazie al contributo del Parco Val Grande, è stato predisposto un servizio di trasporto bici su furgoni da Domodossola, Verbania e Gravellona Toce. I posti sono limitati e saranno assegnati in base all'ordine di prenotazione. Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 12 luglio sul sito www.fiabvco.it.