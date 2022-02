Verbania, in arrivo 3.100 dosi di Moderna

Arriveranno a destinazione oggi i furgoni del corriere espresso di Poste Italiane, SDA, per la consegna di 3.100 dosi di vaccini Moderna presso la Farmacia Ospedaliera a Verbania.

Il corriere SDA, grazie ai 39 mezzi speciali, in collaborazione con l’Esercito Italiano, consegnerà oggi in Piemonte 71 mila dosi di vaccini portando a quasi 322 mila le dosi consegnate nella regione e a quasi 5 milioni le dosi consegnate in Italia dall’inizio del 2022. Il totale delle dosi consegnate ad oggi nel Verbano-Cusio-Ossola, compresa l’attuale consegna è di 12.900.

Coinvolte nella fornitura anche le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia, Friuli, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Trentino Alto Adige, Lombardia, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta e Veneto per un totale di 1 milione di dosi.