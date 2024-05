Pallavolo, Pediacoop H24 Domo sconfitta nell'ultima gara della stagione

Si è conclusa davanti ad un palazzetto gremito e con una partita bellissima la stagione sportiva della Pediacoop H24 Domo. I domesi di De Vito erano attesi dall’ultima gara di Play-Off contro il Boves Volley (CN), squadra a cui bastava un punto per ottenere la promozione in Serie C. Gli ossolani invece dal canto loro erano ormai fuori dai giochi e potevano puntare “solo”, si fa per dire, al secondo posto del girone play-off che non sarebbe comunque servito per ottenere la promozione diretta.

I cuneesi sono quindi giunti a Domo seguiti da un folto pubblico, pronto a festeggiare il traguardo sportivo della propria squadra. Domodossola però era concentrata per chiudere al meglio davanti ai propri tifosi una stagione entusiasmante ed onorare ovviamente l’impegno sportivo fino in fondo.

I domesi, rispetto ad una settimana prima, partono con Boschi in regia, Putrino opposto, Brusa Restelletti e Maiello A. al centro, Piroia e De Grandis schiacciatori e libero il giovanissimo Maiello S. (classe 2008). Il match è subito avvincente con le due squadre che si fronteggiano punto su punto. Domo è in palla mentre gli ospiti sembrano un po’ nervosi, forse perché non avevano previsto un match così combattuto. Gli ossolani sembrano poter chiudere a proprio favore il set, ma un paio di errori di ingenuità e una svista arbitrale sul finale ribaltano in poco tempo la situazione e Boves si aggiudica il parziale 23 a 25. I cunessi ripartono galvanizzati più che mai, mentre Pediacoop H24 subisce il contraccolpo psicologico per aver sciupato il primo parziale. Il secondo set è tutto un’altra storia: Domo fatica in fase di ricezione mentre Boves ha vita facile. Il set termina 15 a 25 nonostante gli ingressi di De Vito, Saclusa e Borgnis. Domo però non ci sta a concludere la stagione in questo modo e torna in campo con grinta e determinazione pronto a dar battaglia: il set è sempre in controllo della squadra di casa che chiude agevolmente 25 a 20 e riapre i giochi. Lo spettacolo aumenta nel quarto set: nessuna delle due squadre vuole arrendersi. Boves si porta sul 20 a 23, sembra finita ma Domodossola con le ultime energie pareggia i conti e chiude 27 a 25. Nel tie-break invece la stanchezza inizia a farsi sentire. Sono i cuneesi ad avere più forze e chiudono 9 a 15 tra gli applausi del pubblico.

Lo spettacolo sportivo di quest’ultima gara è stato un po’ la sintesi della stagione: Domodossola ha dimostrato di avere grandi ambizioni sia come squadra sia come movimento pallavolistico in generale. Il giovane gruppo che si è formato sarà sicuramente protagonista di tante stagioni sportive future. E’ mancato poco per ottenere immediatamente la promozione dopo la retrocessione dell’anno scorso, ma ci si riproverà a partire da settembre con lo stesso entusiasmo.