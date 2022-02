Chiamare un carroattrezzi è la soluzione unica è ideale nel momento in cui non riusciamo più a far partire il nostro veicolo che può essere l'automobile o anche una moto o qualunque altro mezzo come per esempio anche il camion e quindi abbiamo bisogno di un professionista che lavora in questo tipo di servizio e che verrà per trasportare il mezzo da uno specialista. E quindi un meccanico che dovrà ripararla e farlo funzionare nuovamente. Teniamo presente che esistono vari tipi di carroattrezzi e in alcuni casi, giusto per fare un esempio, potrebbe essere utile chiamare quello che ha la gru. Questo succede nel momento in cui la nostra automobile dovesse trovarsi una situazione molto difficile come per esempio quando si ha un incidente e si finisce in un fosso in quanto dovrà essere trainata ed estratta per essere poi portata nell'officina più accessibile e vicina.

Ricordiamo inoltre che nel caso di una moto o di un'automobile di piccole dimensioni si sceglie di caricarli direttamente sul pianale del carro attrezzi con lo scopo di poterlo trasportare in maniera non troppo complessa ma agevole in orizzontale.

In ogni caso chiamare questo tipo di servizio non deve essere considerato una tragedia perché l'importante è che, nel momento in cui c'è un incidente non si abbiano delle conseguenze fisiche. Anche perché teniamo presente che le modalità di recupero di un mezzo da parte del servizio carroattrezzi non è nemmeno così complicata e quello che bisogna fare è aspettare con pazienza e non farsi prendere dall'ansia o dal panico.

La grande utilità del carroattrezzi: un mezzo unico nel suo genere

È possibile dire che il carroattrezzi sia un mezzo unico nel suo genere, perché è quell’automezzo che serve a spostare gli altri veicoli che non funzionano più o che non stanno funzionando momentaneamente tanto da potersi spostare in autonomia. In altri ambiti viene utilizzato anche per quella che viene conosciuta come “rimozione forzata“. Cioè molto spesso le forze dell’ordine contattano il carroattrezzi per far portare via un veicolo che ha parcheggiato non dove non deve, per esempio in un divieto di sosta, in doppia fila, in mezzo alla carreggiata, in un punto dove ostruisce il passaggio o blocca la circolazione.

Altre volte è possibile contattarlo per richiedere un servizio su misura: magari la nostra automobile deve essere demolito, non funziona più e non abbiamo intenzione di sostituire una batteria o di farci dei lavori solamente per farla arrivare allo sfasciacarrozze. Insomma, le opzioni sono tante ma la verità è che il servizio più importante di tutti è sicuramente quello del pronto soccorso stradale, perché senza il carroattrezzi sarebbe difficile uscire da circostanze piuttosto complicate. È importante essere rapidi nella chiamata proprio per evitare di creare dei problemi al traffico, come degli eventuali ingorghi che causano quelle lunghe file difficili poi da superare. Non sempre c’è la possibilità di spostare il proprio veicolo dalla carreggiata, perché magari non ci sono gli spazi per farlo e ciò significa che finché non arriverà il carro attrezzi magari una strada a doppio senso di circolazione diventerà a senso unico alternato.