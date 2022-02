''Accusati da chi per 10 anni ha amministrato con risultati inconcludenti''

Il sindaco di Villa ha parlato di ‘’attacchi strumentali che cercano di nascondere i decennali fallimenti’’; il vicesindaco di ‘’aver fatto proclami elettorali irrealizzabili sugli alloggi agli operai quando la stessa Atc non ne sapeva nulla’’; il presidente di Atc di ''sciacallaggio pre-elettorale''.

E’ stato un fuoco di fila contro il Pd di Villadossola l’inizio della conferenza stampa che oggi ha visto l’amministrazione comunale villadossolese incontrare il presidente di Atc, Marco Marchioni, e il presidente del gruppo leghista in Regione, Alberto Preioni, per parlare delle case popolari.

Pochi giorni fa il pd aveva firmato un comunicato stampa critico sull’amministrazione Toscani, accusando la giunta Toscani di ‘’tante belle parole ma pochi fatti sulle case popolari’’. Che come si sa sono un bel problema per Villadossola che ha poco più di seimila abitanti e 494 alloggi popolari.

L’attacco del pd ha però visto la replica in conferenza stampa. Con il presidente Marchioni a rimarcare il buon rapporto con l’amministrazione villadossolese confermata dai numerosi incontri avuti ma soprattutto come ‘’la maggioranza di Villa si sia trovata con un debito di 240 mila euro in fatto di morosità perché la precedente amministrazione non si è curata di gestire le morosità e non ha assegnato per anni gli alloggi sfitti’’.

Duro anche il vicesindaco Maurizio Romeggio. che ha sottolineato ‘’i risultati nulli della passata amministrazione nel raporto con Atc. Avevano addirittura portato a Villa, in campagna elettorale, l’ex assessore regionale Ferrari per avanzare la proposta di riservate alloggi per gli operai della azienda cittadine. Una volta insediatisi abbiamo incontrato Atc che ha detto che non sapeva nulla di quella proposta’’.

Anche al sindaco Bruno Toscani non è andata giù l’accusa di inerzia e disinteresse sulle case popolari. ‘’Accuse fatte da chi per 10 anni ha amministrato con risultati inconcludenti, non solo con Atc, ma anche sulle aree dismesse, sulla messa in sicurezza dell’Ovesca e dei rii e di altre problematiche irrisolte’’.

‘’Nel comunicato del pd solo frottole – ha aggiunto - perché con l’amministrazione Bartolucci non è successo nulla, con il solo risultato di non aver dato seguito a nessun bando così da penalizzare il comune per gli alloggi sfitti che Atc ha provveduto a mettere a carico del nostro comune’’.

Poi Toscani ha concluso: ‘’Il candidato sindaco del pd si presentò al Villaggio con l’allora assessore regionale, garantendo importanti e significativi interventi sul patrimonio edilizio in sinergia con Regione e Atc: peccato non se ne sia saputo nulla’’.