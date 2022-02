Case popolari Villa, Pd: “Grazie per l'interesse di amministrazione e Atc ma alcune dichiarazioni lasciano perplessi”

In conseguenza di quanto contenuto nel Comunicato Stampa del Circolo del PD di Villadossola, si ritiene doveroso ringraziare per l’attenzione che l’argomento “Atc case popolari” ha suscitato a tutti i livelli.

Innanzitutto occorre ringraziare il Consigliere Regionale Preioni per l’interessamento relativo al finanziamento straordinario che attiverà verso il Comune di Villadossola per far fronte ai debiti dei cittadini morosi nei confronti dell’ATC. È una promessa che gli fa onore e attendiamo con fiducia che venga mantenuta: peraltro è una promessa facile da onorare per i cittadini “morosi incolpevoli” in quanto esiste uno specifico fondo dello Stato gestito dalle Regioni. Fa piacere altresì rilevare che Preioni richiama la collaborazione del CISS per predisporre un piano di intervento che coinvolga tutti i Comuni per la gestione delle sofferenze connesse ai mancati introiti dell’ATC di cittadini morosi, provenienti da altri Comuni, che pesano sul bilancio del solo Comune di Villadossola: giova rammentargli che tale procedura era stata predisposta dalla precedente Amministrazione Comunale e che era stata avversata, guarda un po’, dai Comuni del centro destra di cui Preioni è un rappresentante di spicco.

Ringraziamenti vanno anche al Presidente ATC, Marchioni, per l’entusiasmo che pone nella sua missione rinnovatrice. Lasciano un po’ allibiti le sue accuse nei confronti delle passate “incapaci Amministrazioni del PD” in relazione al debito accumulato di 240 mila euro: probabilmente non si è opportunamente informato su tutto quanto era stato predisposto e condiviso con Regione e ATC. Per rammentare le dimenticanze si riportano due dichiarazioni di esponenti dell’attuale amministrazione:

All’incontro pubblico, presso l’asilo del Villaggio Sisma, con l’assessore regionale. Augusto Ferrari, del 3 maggio 2019, Toscani dichiara (ECO RISVEGLIO 9 maggio 2019): “Vorrei fare un plauso alla passata amministrazione, che ha portato avanti un discorso di coinvolgimento degli altri comuni per quanto riguarda il discorso delle morosità. Ritengo che sia finito il momento di fare le assegnazioni delle case popolari, non dobbiamo più importare povertà in questo paese, dobbiamo sviluppare un’economia diversa. Questo è il nostro progetto e speriamo possa essere il più condiviso possibile”.

Il 12 febbraio 2019 il vice sindaco Romeggio fa queste dichiarazioni: (VCO AZZURRATV 12 febbraio 2019): “Non più case popolari con i conseguenti vincoli per le assegnazioni ma una denominazione diversa in grado di valorizzare le caratteristiche storiche, artistiche e architettoniche del Villaggio Sisma che vuole diventare un vero e proprio gioiellino a livello regionale.”

Il Presidente ATC ci consentirà due piccole considerazioni. La prima: il Comune di Novara, retto da tanto tempo da amministrazioni di centro destra ha accumulato un debito nei confronti di ATC di oltre 10 milioni di euro: anche quelle amministrazioni sono state rette da incapaci? La seconda considerazione : ma l’ATC non ha mai colpe? I suoi dirigenti e funzionari sono sempre “al di sopra di ogni sospetto”?

Infine spiace dover contestare le parole di assicurazione relative al “tutto va bene” riportate dal Presidente ATC in merito agli immobili da lui ritenuti adeguati. Le parole rischiano di essere fraintese e così si allega qualche foto che chiarisce meglio in che condizioni siano gli stabili (preoccupano le infiltrazioni d’acqua dai tetti al Villaggio Sisma...per fortuna non piove!). Si auspica che l’Amministrazione Toscani non accusi di “mezzucci” l’utilizzo di fotografie che documentano lo stato di degrado degli stabili ATC: sono gli stessi “mezzucci” utilizzati da loro quando erano all’opposizione.

Il Direttivo del Pd di Villadossola