Idee regalo per le nate sotto il segno dei Pesci

Il 19 febbraio si entra nel segno zodiacale dei Pesci, il dodicesimo segno nonché l’ultimo del ciclo zodiacale, che ci accompagnerà fino al prossimo 20 marzo quando, oltre ad accogliere il segno dell’Ariete, ci prepareremo anche a dare il benvenuto alla Primavera. Questo è senza dubbio un periodo meraviglioso, per il clima mite, per l’influenza creativa e briosa della moda, per la natura che si risveglia e sboccia in profumi e colori irresistibili, due mesi, febbraio e marzo, da vivere intensamente e con gli occhi già proiettati verso la Primavera.

E proprio ispirati dal soffio vitale dolce e persuasivo di questa stagione, ci addentriamo nel tema caldo dello speciale di oggi, interamente dedicato alle idee regalo perfette per le fanciulle nate sotto il segno dei Pesci.

Oroscopo, caratteristiche e idee regalo per le donne dei Pesci

Per questo breve ma efficiente vademecum ci lasciamo condurre da una domanda guida, ossia:

Quali sono le idee regalo perfette per sorprendere, emozionare, conquistare o semplicemente strappare un sorriso ad una donna dei Pesci?

Partendo dalle loro caratteristiche, l’Oroscopo ci dice che è un segno mutevole, molto generoso, ipersensibile e sognatore che per questo mese sarà spronato da una parola guida su tutte: rinnovamento.

È un segno d’acqua che si distingue, solitamente, per una natura introspettiva e intuitiva, dunque la donna dei Pesci, tra i suoi pregi, presenta uno spiccato senso empatico, una qualità preziosissima per relazionarsi con il prossimo e certamente molto apprezzata. Questa sua innata sensibilità, la sua empatia, coinvolge e influenza inevitabilmente vari ambiti della sua vita. Un esempio? La sfera emotiva, verso la quale si proietta con occhi sognanti, dolcezza, premura e gentilezza.

La donna dei Pesci è molto romantica, ecco perché un bouquet di fiori non potrà mancare per festeggiarla e omaggiarla nel migliore dei modi e, a tal proposito, degli incantevoli e colorati Tulipani saranno un’ottima scelta, magari abbinati alla Fresia e all’Iris, tutti fiori in fiore proprio agli albori di marzo!

Per restare sul tema del romanticismo della donna dei Pesci, ci sono altri spunti interessanti sui quali concentrarsi per individuare il regalo perfetto, per esempio una collana di romanzi d’amore (rigorosamente rilegata e da collezione). Pensiamo a Storie senza tempo che hanno rivoluzionato l’universo femminile nella storia, una selezione di classici tra i quali, per citarne qualcuno, Cime Tempestose, Jane Eyre, Orgoglio e Pregiudizio o Madame Bovary. Le donne dei Pesci amano infatti essere corteggiate, adorano la cavalleria e sognano ad occhi aperti di vivere una storia d’amore intensa, passionale e persino un po' melodrammatica ispirata proprio ai romanzi della grande scrittrice Jane Austen.

La sensibilità delle donne dei Pesci si declina anche come passione e curiosità verso il mondo dell’arte, dello spettacolo, verso tutto ciò che può stimolare la loro creatività. Un oggetto di design, per esempio, o una serata a Teatro, possono essere due doni graditi.

Tra le idee regalo più divertenti e sbarazzine invece, e assolutamente perfette per le donne dei Pesci che sono spesso fluttuanti e con la testa tra le nuvole, rientrano una gamma di accessori “salvavita” che possono risultare particolarmente utili per fare ordine nella quotidianità caotica delle donne dei Pesci. Un esempio sono i portachiavi, essenziali e assolutamente in versione glam e modaiola! O ancora una pratica agenda, magari realizzata con materiali riciclati e nel rispetto della natura che, come suggeriscono le stelle, sta decisamente a cuore alla donna dei Pesci.

Infine, un ultimo spunto orientato alle tendenze più calde della PE 2022. Parliamo in questo caso di profumi e vi sveliamo che tra gli ingredienti protagonisti dell’anno c’è senza dubbio la rosa, emblema di femminilità declinata per la stagione attuale in una versione più pungente e virile, esaltata da note muschiate e agrumate, tremendamente sensuale! Per citarne qualcuno basti pensare alla novità firmata Chanel, N°5 L’Eau o ancora l’edizione limitata di Diptyque, Eau de Parfum Eau Rose.