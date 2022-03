Arteterapia e il linguaggio di Instagram: due corsi gratuiti al Rosmini International Campus

“Art Therapy for life. Manipolare la materia per far volare l’animo” è il corso di arteterapia promosso dalla Fondazione Dignitatis Personae in collaborazione con il Liceo Artistico del Rosmini International Campus e sostenuto dalla Fondazione VCO.

Il corso è strutturato in 8 laboratori esperienziali dove si affronteranno tipologie di materiali differenti in ogni incontro. L’esperienza diretta con il materiale permetterà di sperimentare su di sé e nella condivisione con il gruppo sensazioni, percezioni ed emozioni che ogni tipologia di materiale può suscitare.

Si rivolge ai ragazzi e prenderà il via a partire dal 12 marzo, il sabato mattina con cadenza mensile, dalle 9.00 alle 12.30.Il corso è completamente gratuito e anche i materiali necessari saranno forniti dagli organizzatori.

Altra proposta rivolta questa volta a un pubblico di adulti è “SCUOLAGRAM, la grammatica di Instagram insegnata a scuola”. Iniziativa messa in cantiere direttamente dai ragazzi della classe IV del Liceo delle Scienze Umane, nata dal loro desiderio di insegnare ad usare Instagram a tutte quelle persone che vogliono imparare ad usare i social. All’interno del corso i ragazzi spiegheranno l’uso di Instagram, le principali funzioni e usi e aiuteranno nella creazione di un account. Anche questo corso è gratuito e si svolgerà in due incontri. Mercoledì 9 marzo con l’introduzione generale e la creazione dell’account e mercoledì 23 marzo con la spiegazione della simbologia e dei diversi strumenti a disposizione sui social. Gli appuntamenti si terranno dalle 17.30 alle 19.00 e ci potrà poi essere un terzo incontro facoltativo per rispondere alle problematiche riscontrate dagli iscritti nell’utilizzo del social.

Entrambi i corsi si svolgeranno presso i laboratori del Liceo Artistico del Rosmini International Campus in via Canuto 12 a Domodossola.

Chi fosse interessato a entrambi o a una delle iniziative proposte può contattare per maggiori informazioni e iscrizioni il 371/4628751 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.