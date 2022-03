I commercianti di via Binda e via Cadorna prendono le distanze dal ‘Comitato Spontaneo fantasma’

In qualità di commercianti della via Binda riteniamo doveroso mettere a conoscenza il Sindaco, l’Amministrazione e tutta la cittadinanza, riguardo alla nostra totale estraneità al contenuto della lettera aperta scritta dal neonato ‘Comitato Spontaneo di Commercianti della via Binda e via Cadorna’, inviata al nostro Sindaco Pizzi e a diversi organi locali di informazione.

Tale lettera lamenta il fatto che la chiusura del sabato ha creato una situazione di malcontento e di un calo notevole dell'affluenza della clientela in tutte le attività, e alla quasi totale scomparsa della clientela Svizzera.

Prosegue spiegando che la clientela cittadina e non, ha espresso chiaramente, ai vari commercianti in questione, che l'impossibilità di transitare con le auto nelle suddette vie porta inevitabilmente ad orientare gli acquisti verso i centri commerciali, e chiede all’amministrazione di trovare soluzioni diverse senza avanzare alcuna proposta né chiedere un eventuale confronto costruttivo.

Il fatto è che questo comitato parla a nome di tutti i commercianti della via Binda senza averne la titolarità, né essere a conoscenza di ogni singola situazione, in quanto quasi nessun negoziante è stato informato, o contattato, e quasi tutti sono venuti a conoscenza di questa missiva dopo la pubblicazione.

Altro fatto grave è che nessuna firma è stata posta in calce, si tratta quindi di una lettera anonima, la quale omette i nomi di chi si nasconde dietro a questo suddetto comitato.

È quindi nostra ferma intenzione non riconoscersi nel “Comitato spontaneo di commercianti della via Binda e via Cadorna”.

firmato

Gioielleria Rossi

Ottica Festinoni

Non solo Lana

Guarnori Michela

Casa della Plastica

Poli Opposti viaggi

La Scarpa calzature

Balabiott

Non solo Profumi

Punto scuola & Ufficio

Ferramenta DMG

Panetteria Pasticceria Da Ivano

Eghò Abbigliamento

Salumeria Croatto

Flash Acconciature