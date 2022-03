Il Pd boccia la Giunta Cirio: “Giudizio insufficiente”

Giunta Cirio bocciata, giudizio insufficiente. Dopo tre anni di mandato, il gruppo regionale del Partito Democratico fa un bilancio senza sconti al centrodestra, che dal 2019 guida il Piemonte, e ne porta sul territorio gli errori commessi.

Il Tour Dem

Partirà venerdì 25 marzo da Alessandria, per proseguire con Asti (1° aprile), Cuneo (5 maggio) e toccare tutte le province del Piemonte il “Tour Dem” di denuncia di quelli che, secondo il Partito Democratico, sono gli errori commessi da Cirio & co in questi tre anni di mandato. “Abbiamo a cuore i piemontesi e per questo saremo sul territorio, con un format inclusivo e aperto, per costruire il cammino verso il 2024 e accompagnare le città che andranno alle amministrative in tarda primavera” spiegano i consiglieri regionali.

Quattro i grandi temi portati dai consiglieri regionali sul territorio: sanità e gestione della pandemia, progetti Pnrr giudicati insufficienti e due battaglie che hanno animato il dibattito in Piemonte come il gioco d’azzardo e l’allentamento zero. “Nella seconda ondata siamo stati costretti a inseguire il virus con provvedimenti che spesso sono stati come la pezza peggio del buco” attacca Raffaele Gallo, presidente del Pd in Consiglio regionale. “Il progetti del Pnrr - prosegue Gallo - sono una scatola vuota che corre il rischio di trasformare un’opportunità in un’occasione persa”.

Furia attacca Cirio

“Dietro l’atteggiamento rassicurante e amichevole del presidente Cirio c’è una coalizione divisa su tutto, che non fa altro che litigare per i posti” attacca Paolo Furia, segretario regionale del Pd. “Alcune posizioni mettono o dovrebbero mettere in imbarazzo la Giunta Cirio, come per esempio la posizione di vicinanza a Putin dell’assessore Marrone” prosegue il segretario dem.