Vco, il 15 % della popolazione vive in zone a elevato rischio frane

ISPRA (Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale) ha presentato, il 7 marzo scorso, la terza edizione del rapporto “Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio”. L’edizione 2021 fornisce il quadro di riferimento sul dissesto idrogeologico aggiornato alla pericolosità per frane e alluvioni, all’erosione costiera e relativamente agli indicatori di rischio relativi a popolazione, famiglie, edifici, imprese e beni culturali.

Il rapporto ISPRA “Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio” edizione 2021, fornisce il quadro di riferimento nazionale sulla pericolosità associata a frane, alluvioni e sull’erosione costiera dell’intero territorio italiano.

‘’Aumenta la superficie nazionale potenzialmente soggetta a frane e alluvioni: l’incremento sfiora rispettivamente il 4% e il 19% rispetto al 2017. Quasi il 94% dei comuni italiani è a rischio dissesto e soggetto ad erosione costiera e oltre 8 milioni di persone abitano nelle aree ad alta pericolosità’’. Lo scrive Ispra nel suo ultimo rapporto sul dissesto idrogeologico in Italia.

Secondo Ispra, ‘’oltre 540 mila famiglie e 1.300.000 abitanti vivono in zone a rischio frane, mentre sono circa 3 milioni di famiglie e quasi 7 milioni gli abitanti residenti in aree a rischio alluvione. Le regioni con i valori più elevati di popolazione che vive nelle aree a rischio frane e alluvioni sono Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Veneto, Lombardia e Liguria’’.

Analizzando i dati si vede che sui 2.261 metri quadrati del territorio del Verbano Cusio Ossola, l’area a rischio molto elevato per frane è pari a 55,4 mq, elevata per 58,3 mq e per 28,4 mq è ritenuta di medio grado.

Il grado elevato di pericolosità idraulica riguarda invece 118,3 mq mentre per 155,4 mq di territorio il grado è medio.

Dei 160.264 residenti che conta il Vco, 12.619 vivono in un’area a rischio elevato, 12.236 in un’area a rischio elevata e 33.501 in una ritenuta a medio rischio.

Dei 71.410 edifici presenti nel nostro territorio, 4.153 sorgono in una area a rischio molto elevata e 5020 in una a rischio elevato: in tutto il 12 , 8 per cento degli immobili.