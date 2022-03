Quaresima, in tanti al secondo appuntamento della via Crucis al Calvario. FOTO

Molta gente ha partecipato al secondo appuntamento della via Crucis pomeridiana al Sacro Monte Calvario delle domeniche di Quaresima, animata dalla parrocchia di Calice e presieduta dal rettore del Sacro Monte, don Michele Botto Steglia.

Le meditazioni sono state lette dai parrocchiani e alcune invocazioni alla Vergine dai bambini del catechismo. Al termine vi è stata la benedizione sul sagrato e l'invito a pregare per la pace; è seguita alle 16.30 la messa al Santuario del Santissimo Crocifisso. Il prossimo appuntamento sarà domenica 20 marzo alle 15 con la funzione animata dalle scuole rosminiane di Verbania.

Sempre domenica durante la messa è stata annunciata l'iniziativa per la Pace della comunità rosminiana: ogni sera dal lunedì al venerdì dalle 20.30 alle 21 nella cripta del del Santuario ci sarà l'adorazione eucaristica. Per raggiungere la cripta occorre passare dalla portineria del convento. La cripta è stata aperta in passato raramente ai fedeli. Le recenti vicende mondiali stanno inducendo le parrocchie ad intensificare le occasioni di preghiera e meditazione per implorare la pace.