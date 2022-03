Poule promozione, la Cestistica affronta gli Spartans nell'ultima giornata d'andata

Non c'è un attimo di sosta per la Cestistica. Che la sera del 18 marzo torna sul parquet per affrontare gli Spartans Borgomanero nell'ultima giornata del girone d'andata della poule promozione.

Granata ancora in totale emergenza, senza De Tomasi, Cerutti e Maglio e con Donaddio in dubbio dopo che il taglio al mento rimediato martedì sera nel secondo tempo contro Paruzzaro gli è costato tre punti di sutura.

"Andremo a fare la nostra partita, dando come sempre il massimo. Non è chiaramente la situazione ideale, non sono i play-off che avremmo voluto giocare e che ci eravamo immaginati. Sembra che su di noi- le parole di Simone Cerutti, che ha sostituito coach Marchi alle prese con il Covid- ci sia una maledizione. Noi comunque finché l'aritmetica non ci dirà che non possiamo qualificarci per il turno successivo ci proveremo sempre, perché lo sport regala sempre delle pagine particolari ed impreviste".