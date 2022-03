Premosello, la minoranza: “A che punto sono le autorizzazioni per il palio?”

Interrogazione della minoranza sugli eventi di ferragosto e sul palio storico 2022. È quella che ha presentato la Lista Civica Colloro Premosello Cuzzago chiedendo a che punto siano l'iter per le autorizzazioni e la nomina della Commissione di Vigilanza comunale per le iniziative agostane. “La rinascita post pandemica della nostra comunità -così la minoranza- si realizzerebbe, anche, attraverso la ripresa di questi importanti eventi storicamente presenti nel nostro Comune”.

Di seguito il testo dell'interrogazione.

I sottoscritti consiglieri Monti Andrea, Nolli Corinna e Bionda Maurizio,

Premesso che durante il primo Consiglio Comunale tenutosi il 22 ottobre 2021 il nostro capogruppo, nell’intervento di insediamento, chiese di attivarsi per ottenere le necessarie autorizzazioni per lo svolgimento del Palio storico premosellese nell’anno in corso

Rilevato che, come indicato nell’intervento citato nel punto precedente, la rinascita post pandemica della nostra comunità si realizzerebbe, anche, attraverso la ripresa di questi importanti eventi storicamente presenti nel nostro Comune

Dato atto che, come annunciato dal Governo italiano, lo stato di emergenza Covid-19 dovrebbe cessare il 31 marzo 2022

Dato atto che per poter svolgere il Palio storico occorre, oltre alle autorizzazioni della Regione Piemonte, nominare la Commissione di Vigilanza comunale per lo svolgimento dell’evento

Considerato che per lo svolgimento del Palio storico nel percorso storicamente utilizzato o per altri percorsi occorre predisporre, in considerazione delle cogenti normative di settore, opportuni accorgimenti in ordine alla sicurezza degli animali e alla sicurezza della viabilità.

Considerato che, stante il numeroso pubblico che si presume parteciperà all’evento Palio ed in genere agli eventi ferragostani, occorrerà predisporre opportuna documentazione in ordine alla sicurezza ed alla gestione di eventuali emergenze

Interrogano la s.v. al fine di conoscere

Se e quali iniziative sono state intraprese dalla S.V. e/o dall’amministrazione comunale al fine di ottenere (oppure se sono già state ottenute) le necessarie autorizzazioni (Determina dirigenziale regionale e relativo parere ASL) e se sono già stati espletati gli adempimenti propedeutici (nomina Commissione di Vigilanza comunale) per dar corso all’iniziativa del Ferragosto premosellese che ha come evento centrale di attrazione il Palio Storico.

Riteniamo necessario che l’amministrazione, oltre ad adempiere ai compiti istituzionalmente riconosciuti e fondamentali per lo svolgimento dei festeggiamenti, coadiuvi la Pro Loco locale e le altre Associazioni, anche attraverso gli uffici comunali, per la preparazione della documentazione in capo agli Enti di volontariato al fine di svolgere nuovamente il Palio storico nel percorso cittadino analogamente a quanto fatto nell’anno 2019

Ovviamente tutti gli eventi organizzati dovranno osservare le normative inerenti il contenimento del COVID-19 secondo le disposizioni che saranno disposte a tutela della salute pubblica.