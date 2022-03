Le tantissime persone che Ogni giorno hanno bisogno di utilizzare una macchina o una moto o tutte e due O magari anche un furgone per lavoro e a prescindere da quale città parliamo e quindi possiamo riferirci a grande città quali Roma, Milano, Bologna,Torino, Napoli ma potremmo parlare anche di centri piccoli, possono avere bisogno di un servizio di soccorso stradale in città, soprattutto se la macchina la utilizzano spesso per lavoro e anche per altre problematiche.

Ad esempio ci possono essere quelle persone che sono sempre in giro con la macchina stessa perché sono dei venditori e ogni giorno fanno decine e decine di chilometri non solo nella loro città ma anche fuori.

Ma potremmo pensare anche alle persone che vivono in una grande città e che si devono spostarsi dall'altro lato ogni volta magari per accompagnare un figlio o un genitore da qualche parte stiamo facendo solo due esempi, proprio perché gli esempi possono essere davvero tanti.

In tutti questi casi che abbiamo appena descritto è chiaro che possa capitare di rimanere in panne con la macchina perché ha un guasto ed è normale che c'è bisogno di qualcuno che venga a dare una mano per trainarla e per farla ripartire o comunque per portarla ad una qualche officina.

Tra l'altro potremmo averne bisogno in qualsiasi momento della giornata e purtroppo anche dopo cena e dopo la notte se magari siamo andati a vedere un concerto, a mangiare una pizza e certo una macchina non ci avvisa prima quando ha un qualche tipo di guasto.

Fermo restando che a proposito di quest'ultima cosa che abbiamo detto è chiaro che se abbiamo una macchina vecchia con un po' di acciacchi, ancora di più dobbiamo preoccuparci di avere un servizio del genere a nostra disposizione.

Non aver approprio disposizione un servizio di soccorso stradale è un grande azzardo

Fermo restando come abbiamo scritto nel titolo di questa seconda parte cioè che non avere un servizio di soccorso stradale significa giocare a d'azzardo perché ci può capitare, le persone che non vogliono correre questo rischio chiaramente vogliono avere un numero di telefono o di WhatsApp di qualcuno che si occupa di soccorso stradale da sapere da contattare e già questo li farà sentire molto più tranquilli.

Altre persone ancora che stipulano un contratto di abbonamento con il Telepass Premium, decidono di farsi includere questo servizio incluso nel prezzo mensile e cioè il servizio di soccorso stradale carroattrezzi e da questo punto di vista potranno dormire veramente sogni tranquilli..

Infatti sia in questa circostanza che abbiamo appena menzionato e sia anche nella circostanza di farsi includere questo servizio nella propria assicurazione, saremo comunque tranquilli e sereni perché non dovremmo nemmeno preoccuparci di quanto andremo a pagare, perché sarà già tutto incluso e quindi un problema in meno

Se invece dovessimo purtroppo incappare in qualche incidente stradale intanto dobbiamo contattare le autorità che poi saranno loro eventualmente a contattare un servizio di soccorso stradale carroattrezzi anche per far fluire il traffico