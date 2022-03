Il sindaco di Formazza: ''Cara BPM, no alla chiusura del bancomat''

‘’No se ne parla nemmeno. Il bancomat non si tocca’’. Altro che pensare a ricandidarsi a sindaco, Bruna Papa ha un diavolo per capello e dà l'altolà a Banca Popolare Milano che sta togliendo lo sportello di prelievo dei soldi di cui Formazza è dotata. Per il sindaco formazzino è un affronto e soprattutto uno sfregio alle zone di montagna, quelle tanto decantate dai politici che si riempiono la bocca di terre alte e poi non fanno molto per proteggerle.

La storia dice che BPM (subentrata alla vecchia Banca Popolare di Novara) sta togliendo l’apparecchio dal quale si può prelevare soldi, lasciando Formazza senza questo servizio che molti turisti utilizzano.

'‘Qui da noi non c’è ovunque la linea telefonica via cavo e il servizio wifi in alcune zone non funziona, quindi i tantissimi turisti che frequentano la valle non riescono a pagare ai pos di ristoranti, alberghi, bar, negozi. Così devono prelevare allo sportello che ora BPM chiude’’ dice Papa.

‘’Siamo una località prettamente turistica – dice – come è possibile togliere questo servizio? Dicono che è poco utilizzato: peccato che per dirlo abbiano analizzato il periodo dell’estate 2021 quando il bancomat era rotto. Poi contestano che buona parte delle transazioni non sono state fatte sulla loro banca ma su altri istituti, per questo chiudono. Ovvio che gli utilizza il bancomat può avere carte di altri istituti: qui gira gente di ogni parte d’Italia e moltissimi stranieri’’.

Papa mostra una lettera con cui BPM chiede quando può salire un incaricato ‘’per porre termine alla occupazione degli spazi e alla rimozione dell’apparato’’ e chiede al Comune di Formazza ‘’se preferite che il foro che rimarrà nella parete sia ripristinato in muratura o con piastra metallica’’.

‘’Invece che pensare al servizio che ci tolgono si preoccupano come coprire il buco, siamo fuori dalle realtà. Qui lo sportello c’è e nessuno lo tira via, anche perché per raggiungere il più vicino sportello bancario dobbiamo fare 20-25 chilometri su strade di montagna. Senza dire della mancanza di rispetto per una istituzione, quale quella comunale, che dopo aver dato gratuitamente i propri locali, si vede proporre una rimozione con ripristino di una placca di metallo!!!’’