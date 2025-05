Successo per l'iniziativa di Ossola Amica dell'Ugi e The Thunder Foundation

"E' andata bene molto bene, viste le previsioni meteo dei giorni precedenti non pensavamo nemmeno di riuscire a organizzare tutte le attività" Damiano Bassi, presidente di Ossola Amica dell'Ugi è soddisfatto per l'iniziativa organizzata in collaborazione con The Thunder Foundation domenica in piazza a Villadossola.

"Una settantina di persone hanno partecipato alla camminata benefica. Abbiamo anche visitato la sala storica della Anpi e la chiesa del Piaggio - prosegue - e otto persone hanno corso la maratona virtuale di Londra. La festa in piazza poi è stata un successo, anche se per via della pioggia abbiamo dovuto rinunciare a qualche attività. I bambini però hanno potuto partecipare ai laboratori. Con i fondi raccolti sosterremo sia la Fondazione Thunberg che il progetto di Ugi per lo sport. Ringraziamo tutti per la collaborazione, dai Polentat a Luciano all'oratorio che ci ha preparati un piccolo rinfresco, i ragazzi del baskin, le bolle, il dj che ha messo la musica, il Cai, insomma tutti hanno dato il loro supporto".