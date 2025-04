Crevoladossola celebra l’80° anniversario della Liberazione ricordando i sindaci del passato

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, il Comune di Crevoladossola ha voluto rendere omaggio ai sindaci che, nel corso degli anni, hanno guidato la comunità locale. L’iniziativa è stata promossa su invito della Regione Piemonte e si è tenuta il 27 aprile 2025.



"Come amministrazione comunale — ha spiegato il sindaco Giorgio Ferroni — abbiamo accolto con entusiasmo l’invito della Regione affinché si tenesse un momento di commemorazione per ricordare tutti i sindaci che si sono succeduti nel corso degli anni".



Durante la cerimonia sono intervenuti Gianfranco Fradelizio, presidente della Casa della Resistenza, e lo storico locale Luciano Bottari. Entrambi hanno ricordato l’importanza del 25 aprile e il ruolo fondamentale che i sindaci hanno avuto nella costruzione della comunità crevolese.



"È stato un racconto importante e un’occasione preziosa — ha aggiunto Ferroni — per ricordare coloro che, con il loro impegno civico, hanno contribuito alla crescita della nostra comunità. Un racconto coinvolgente, capace di restituirci la loro umanità, oltre ai loro incarichi istituzionali".



La manifestazione ha avuto un valore profondo: non solo quello di celebrare la memoria storica, ma anche di rinnovare il legame tra passato, presente e futuro. "Questa nostra piccola, ma significativa manifestazione — ha detto il sindaco — ci ha ricordato che la storia esiste - ed è un bene, perché se esiste la storia esiste anche un futuro che possiamo immaginare - e ci ha confermato che esiste ancora una comunità viva".



In chiusura, Ferroni ha sottolineato il senso più profondo di questa giornata di memoria: "Celebrare queste storie non è solo un atto di memoria: è un atto di speranza. Perché se sapremo raccontare e ascoltare le storie di chi ci ha preceduto, sapremo anche scrivere — insieme — la storia che verrà, per noi e per i nostri figli".



Alla cerimonia sono stati ricordati i sindaci di Crevoladossola, a partire da Camillo Rosa fino a Giorgio Ferroni, attuale primo cittadino, i cui nomi sono stati riportati in una targa collocata nella sala consigliare.