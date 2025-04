Sostegno al volontariato: siglato un protocollo d'intesa tra Fondazione Vco e Cst

Nei giorni scorsi, Fondazione Comunitaria del Vco e il Centro Servizi per il Territorio Novara-Vco (Cst) hanno siglato un protocollo d'intesa biennale (2025-2026) volto a sostenere e promuovere il volontariato e la solidarietà nella nostra provincia. La collaborazione tra queste due realtà, da sempre impegnate nel miglioramento della qualità della vita locale, mira a rafforzare l’impatto delle iniziative di promozione sociale e a creare nuove opportunità per la comunità.

L’obiettivo principale dell’accordo è quello di diffondere la cultura della sussidiarietà, della solidarietà e del bene comune, attraverso una serie di eventi culturali, conferenze e attività di approfondimento che coinvolgeranno cittadini, imprese e istituzioni. Un aspetto fondamentale del protocollo è la promozione del volontariato aziendale, incentivando le imprese a impegnarsi attivamente nel sostegno alle iniziative del non profit.

Un altro punto cruciale riguarda la formazione dei volontari e degli operatori delle organizzazioni non profit, con l’obiettivo di sviluppare competenze trasversali in ambito progettuale, gestionale e organizzativo, al fine di rispondere in modo efficace ai bisogni delle proprie organizzazioni e delle comunità di riferimento.

Inoltre, il protocollo prevede iniziative specifiche per dare visibilità al sistema del non profit, promuovendo la conoscenza degli enti del Terzo Settore e delle loro attività sul territorio, utilizzando strumenti qualificati di comunicazione e organizzando eventi pubblici e materiali promozionali.

Le dichiarazioni

Carlo Teruzzi, Presidente del Cst, ha sottolineato l'importanza di questa collaborazione: "Si tratta di una partnership fondamentale, che ci permetterà di sviluppare progetti concreti per rispondere ai bisogni del nostro territorio, con un impatto positivo su tutta la comunità. Grazie al lavoro congiunto dei membri di entrambe le organizzazioni, sarà possibile mettere in campo risorse condivise e un costante confronto per potenziare le attività di volontariato."

Anche Maurizio De Paoli, Presidente della Fondazione Vco, ha evidenziato il valore dell'accordo: "La costruzione di partenariati a livello locale è al centro della nostra missione istituzionale. È fondamentale accompagnare il mondo del volontariato e del Terzo Settore in un percorso di formazione continua per potenziarne le competenze e le capacità organizzative."