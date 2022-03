Un cinica Chiavazzese batte una Juve Domo generosa ma spuntata

Non è un buon momento per la Juventus Domo. Lo 0-2 subito dalla Chiavazzese al ‘Curotti’ lascia i granata in difficoltà in classifica, a 4 punti dal Vigliano, la prima squadra appena fuori dalla zona play out. La sconfitta è amara per com’è venuta perché i granata hanno tenuto bene il campo per tutto il primo tempo quando la Chiavazzese non ha fatto un solo tiro tra i pali dei padroni di casa, mentre gli ossolani hanno impegnato seriamente il portiere ospite Turetta proprio sul finire del tempo.

Sotto la regia di un buon Samà, i granata hanno fatto meglio di una ricostruita Chiavazzese e per 45 minuti hanno msso le briglie agli ospiti. Poi nella ripresa hanno pagato l’ingenuità del rigore proprio al primo minuto, rigore che ha cambiato la partita e l'ha messa in discesa per la Chiavazzese.

Come a Santhià, il tiro del dischetto ha penalizzato la squadra di Pratini, Che, pur cercando con voglia e continuità di recuperare, ha costretto gli ospiti a difendersi. I bielessi, ben coperti dietro, hanno così potuto giocare in contropiede. La formazione di casa, pur costruendo diverse azioni, ha pagato l’assenza di tiri pericolosi verso Turetta. L’occasione del pari è capitata a Tronfio, che non è riuscito a metterla dentro da pochi passi.

Il raddoppio ospite è arrivato a pochi minuti dalla fine, frutto di un contropiede che la Chiavazzese (guidata da un ottimo Giunta) ha concretizzato sul filo (??!!) del fuorigioco, firmando un risultato sin troppo pesante per i granata, oggi privi di alcune pedine importanti. Per la Chiavazzese i gol sono entrambi di Mihaila.

Sufficiente l’arbitraggio di Delconti di Novara.