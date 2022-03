Imu, Irpef e bilancio di previsione i temi del Consiglio Comunale domese

Si riunisce stasera alle 21 nella sala municipale il consiglio comunale di Domodossola. Argomenti principali saranno il documento unico di programmazione 2022-2023-2024 e il bilancio di previsione 2022-2023-2024.

All'ordine del giorno anche l'approvazione delle aliquote Imu per il 2022 e l'addizionale comunale all'Irpef. Verrà poi portato in discussione l'aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024. Sarà sottoposta ai consiglieri la convenzione per l' adesione al Sistema Bibliotecario del Verbano Cusio Ossola 2022/2026.

E infine vi sarà un'interrogazione del gruppo consiliare "Fratelli d'Italia" sull'organizzazione del mercato settimanale cittadino.