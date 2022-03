Ss337, on. Cristina (FI): “Un progetto davvero ben fatto, dal punto di vista tecnico e ambientale”

“Un progetto davvero ben fatto, sia tecnicamente che sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico ed ambientale. Anas ha dimostrato di avere a cuore anche le aree più marginali come le nostre valli, realtà da valorizzare, e di aver capito le esigenze del territorio. Dopo tanti tavoli tecnici consumati ora vigileremo perché quanto presentato oggi pomeriggio venga al più presto realizzato”. Così l'onorevole di Forza Italia Mirella Cristina dopo l'incontro di ieri a Santa Maria Maggiore nel corso del quale Anas ha presentato il nuovo progetto di messa in sicurezza della SS337 della Valle Vigezzo.

La realizzazione in massima sicurezza di due gallerie (la Olgia 1 da 848 mt e la Olgia 2 da 270 mt), un viadotto tra i due tunnel, 2 tratti di pista ciclabile verso il comune di Re e verso la Svizzera, aree di parcheggio e piazzole attrezzate, percorsi pedonali e punti di sosta panoramici nel tratto più bello: sono alcuni degli elementi che caratterizzano il progetto.

“I lavori porteranno un valore aggiunto al territorio oltre che massime condizioni di sicurezza per tutti coloro che transiteranno lungo l'arteria, per frontalieri e turisti - prosegue l'on. Cristina -. Il progetto di spesa è di poco più di 100 milioni di euro per opere da realizzarsi in 1.350 giorni con disagi minimi per il traffico veicolare. Da evidenziare - conclude la parlamentare azzurra - anche la piena sinergia con la Ferrovia Vigezzina Centovalli che corre parallela alla futura area di cantiere”.