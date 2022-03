SS337 Vigezzo, Panza (Lega): Dopo anni di attese date certe per opera dovuta

"Importante incontro questo pomeriggio a Santa Maria Maggiore, dove i tecnici di Anas hanno presentato il progetto della futura strada di Vigezzo SS337. Oggi abbiamo numeri e dati certi che non ci sono mai stati prima. Siamo ai blocchi di partenza di un’opera vitale per lo sviluppo della nostra Valle che aspettiamo da troppo tempo e che semplicemente ci è dovuta - dichiara Alessandro Panza, europarlamentare vigezzino -. Dopo anni finalmente un po’ di chiarezza, ma c’è ancora tanto da fare. La nuova SS337 è di valenza strategica non solo per la Valle Vigezzo, non solo per la Provincia del Verbano Cusio Ossola ma per tutto l’alto Piemonte e oltre confine.

Siamo al via di un’opera che richiederà 1350 giorni, per 120 milioni di euro, per lavori che, passati i tempi tecnici per l'aggiudicazione, inizieranno a settembre 2023. Anas ha presentato un ottimo progetto, ma non abbasseremo la guardia finché l’ultimo metro di strada non sarà terminato - conclude Panza. Così in una nota l’europarlamentare della Lega Alessandro Panza.