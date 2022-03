Icardi: "Nelle prossime settimane vi sveleremo le nostre proposte per il futuro della sanità del Vco"

“La situazione economico finanziaria dell’Asl Vco ci è nota e risente non solo della situazione morfologica di un territorio montano ma anche, come per le altre Aziende Sanitarie piemontesi, di costi aggiuntivi dovuti alla pandemia e agli ultimi aumenti dei costi delle materie prime e dei fattori produttivi. Stiamo dialogando, in Conferenza Stato/Regioni, per ottenere il giusto riconoscimento finanziario per poter far fronte a questa situazione che non coinvolge solo il Piemonte, ma anche tutte le altre Regioni italiane, con situazioni differenti ma tutte comunque in sofferenza. Regione Piemonte, come negli esercizi precedenti, si farà carico di garantire il mantenimento dei servizi oggi attivi presso l’Azienda sanitaria del Vco”.

Cosi l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, si rivolge ai sindaci del Vco che hanno espresso preoccupazione per i dati previsionali del bilancio 2022 dell’Asl Vco.

“Per quanto riguarda la programmazione dell’offerta sanitaria a venire – aggiunge Icardi - presso Asl Vco è all’attenzione dell’Assessorato un’analisi prodotta da Ires e approfondita da un gruppo di lavoro tecnico sulla base della quale potremo delineare il futuro degli ospedali e la riorganizzazione dei servizi territoriali, anche con gli investimenti previsti dal Pnrr per le Case della Comunità e l’Ospedale di Comunità, in un’ottica di efficientamento dei servizi e di attenzione ai bisogni di salute specifici del Vco. Nelle prossime settimane potremo presentare ai sindaci del territorio le nostre proposte, per le quali verrà attivato un iter istituzionale conseguente”.