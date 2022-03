Il sindaco Marchionini sulla questione ospedale a Domo: "La Regione con tinua a scappare"

La notizia del documento inviato da SNAM che prevede, per il superamento dei problemi legati allo spostamento del metanodotto presente nell'area individuata per il presunto nuovo ospedale nei prati fuori Domodossola, con spese a carico dell’Amministrazione comunale per 630 mila euro più iva e tempi di realizzazione di almeno 30 mesi, è l’ennesima conferma dell’assoluta mancanza di una strategia seria della Regione Piemonte sul tema sanità e ospedali.

Aver abbandonato il progetto del nuovo ospedale baricentrico, con i progetti già fatti, le scelte urbanistiche già compiute, i soldi dell’Inail a disposizione per far partire l’appalto dimostrano, inequivocabilmente, il fallimento delle scelte regionali che soli pochi sindaci hanno appoggiato.

La Regione ha proposto solo a parole (senza uno straccio di documento approvato) varie alternative senza un minimo di possibilità di realizzazione, ed ora si ha la conferma del fallimento della proposta di un nuovo e piccolo ospedale a Domodossola e dell’indefinito progetto su Verbania che, di fatto, depotenzia il Castelli.

A pagarne le conseguenze, di questo immobilismo regionale, è la salute dei cittadini con presidi ospedalieri sempre più in difficolta, servizi carenti e un bilancio dell’ASL che ha un buco di 20 milioni di euro.

E’ da mesi, da anni ormai che i sindaci del Cusio e del Verbano e di una parte dell’Ossola chiedono di capire qual è la strategia della regione Piemonte e dell’assessore alla sanità Icardi. Credo sia necessario e urgente che finalmente ciò avvenga: la Regione non può scappare per sempre.

Silvia Marchionini

Sindaco di Verbania