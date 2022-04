Nuovi prodotti cosmetici per “Acqua Vanzonis”

Ben quattro nuovi prodotti arricchiscono da qualche giorno la gamma cosmetica targata Acqua Vanzonis. Sono infatti in commercio la Crema Mani, la Crema Piedi, l’esclusivo Shampoo e la Maschera Capelli. Si aggiungono ai già noti Gel e al Sapone solido, dal 2020 con notevole successo in farmacia, (Vanzone – Macugnaga) parafarmacia ed erboristeria, nonché acquistabili online.

La Crema Mani è un efficace trattamento ad azione emolliente, idratante, dermonutriente, restitutiva e rigenerante, indicato per ogni tipo di pelle, anche le più secche, affaticate o sciupate. La Crema Piedi è indicata per ogni tipo di pelle, anche le più secche, affaticate o sciupate, ideale per ridonare alle estremità l’originario benessere e restituire all’epidermide elasticità e morbidezza. Lo Shampoo garantisce un’efficace duplice azione detergente e protettiva della guaina del capello, onde mantenerlo morbido, soffice e brillante. La Maschera Capelli, infine, è un balsamo di bellezza dall’eccezionale potere idratante, nutriente, protettivo, ristrutturante e sostantivante, indicato per ogni tipo di capello.

Maggiori informazioni e acquisti online su https://lecoccole.centisia.it/acquavanzonis.php.